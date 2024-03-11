Москва, 11 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В Ингушетии, Амурской и Калининградской областях депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства, им будет направлено требование исправить ситуацию, сообщили 11 марта ТАСС в пресс-службе Госдумы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть три региона — Республика Ингушетия, Амурская и Калининградская области, где депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства», — приводит пресс-служба слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что председатель палаты парламента поручил направить трём субъектам РФ «уведомление с требованием исправить ситуацию».

Как передавало ИА Регнум, 3 августа президент России Владимир Путин поддержал идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили. Он рассказал, что ответил отказом главам ряда министерств и ведомств в продолжении закупок автомобилей иностранного производства для своих нужд, добавив, что это «должно быть абсолютно исключено».

Об обеспечении парламентариев отечественными автомобилями для работы в регионах Володин проинформировал на Совете Госдумы, на котором в сентябре было принято решение, чтобы в 2024 году в избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России. Все фракции единогласно поддержали решение.

28 декабря российские парламентарии получили первую партию отечественных автомобилей Lada Vesta, которая уже поступила в гараж Госдумы.