Москва, 11 марта, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ.

Министерство обороны РФ Андрей Булыга

«Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга», — сказано в сообщении Министерства обороны.

Ранее Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Булыга родился в 1968 году в Казахской ССР. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году — Военную академию тыла и транспорта, а в 2010-м — Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил России.

Булыга проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, а также в департаменте планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны, начальником главного военно-политического управления Вооружённых сил России. Прежде тот занимал должность начальника Главного управления кадров Минобороны.

В сентябре 2023 года Путин назвал главной стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для СВО в полном объёме. Президент отметил, что необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год. В январе 2024 года он также заявил о необходимости добиться высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений и перспективными образцами нового поколения.