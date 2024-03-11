Москва, 11 марта, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Диктора и ведущую Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 14 марта. Об этом сообщил племянник Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Марина Каширская ИА Регнум

Отмечается, что прощание с Моргуновой пройдёт в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского.

«В четверг в 12:00 мск пройдёт прощание со Светланой Михайловной в «Склифе», в храме Троицы Живоначальной. Далее похороны на Троекуровском кладбище», — передаёт слова Свиридова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, о кончине народной артистки России стало известно вечером 10 марта. По словам близкой подруги усопшей — Веры Мусатовой, причиной смерти Моргуновой стал оторвавшийся тромб.

Моргунова родилась в 1940 году в Москве, там же прошла обучение в театральной студии при Государственном академическом театре имени Моссовета, а в 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР. Также Моргунова вела популярные телепередачи «Голубой огонёк» и «Утренняя почта».