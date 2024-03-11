Киев, 11 марта, 2024, 18:44 — ИА Регнум. На Украине началось возведение трёх оборонительных линий протяжённость две тысячи километров. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский после проведения ставки.

Иван Шилов ИА Регнум

«Важная тема — фортификация. Отчёт премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонительных рубежей. Защита в три полосы протяжённостью 2000 километров — масштабная задача», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что немецкие специалисты участвуют в строительстве военных укреплений под Харьковом и Купянском в Харьковской области.

По информации его источников, фортификации для ВСУ возводят гражданские специалисты из Германии. Среди них есть представители строительных фирм и операторы строительной техники.

Вместе с тем в конце декабря прошлого года депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что власти Украины готовятся к прекращению поступлений помощи от Запада, поэтому переходят к обороне и строительству трёх линий фортификационных сооружений.