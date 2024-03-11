Белгород, 11 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Кампус «Школы 21» начал работу в Белгороде. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Они посетили здание кампуса, поздравили команду школы с открытием, встретились с участниками отборочного интенсива и пожелали им успехов в освоении IT-профессии.

Пресс-служба Сбера «Школа 21» открылась в Белгороде

«Для нас большая радость сегодня здесь, в Белгороде открывать «Школу 21». Во-первых, потому что это особый регион и мы много сотрудничаем в последние годы, — заявил Герман Греф. — Во-вторых, у каждого кампуса нашей школы, конечно, есть своя изюминка, региональная специфика, но в Белгороде это идеально спроектированное, буквально созданное для учебы здание, очень гармоничный кампус», — добавил он.

Пресс-служба Сбера «Школа 21» открылась в Белгороде

По словам Германа Грефа, в учебной программе школы не только программирование, а целых 12 специальностей. В будущем количество профессий будет расширяться. «Сегодня мы называем таких специалистов цифровыми инженерами. Они получают базовый опыт программирования и создания цифровых продуктов, а в дальнейшем многие из них идут на три ключевых направления: работа с данными и искусственный интеллект, робототехника и кибербезопасность», — пояснил Герман Греф. Среди других актуальных направлений он назвал креативные специальности и медиадизайн.

Кампус в Белгороде занимает два этажа. Его площадь — 2700 кв. м, количество рабочих станций — 200. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных рек Белгородской области, знаменитых своими красотами и историческим значением.

Пресс-служба Сбера «Школа 21» открылась в Белгороде

«Мы как приграничный регион особенно понимаем: для нас крайне важен образ будущего. И «Школа 21» — это инвестиции в будущее, — заявил губернатор Белгородской области. Он подчеркнул, что школа стала продолжением областного проекта по беспрерывному IT-образованию в наших школах. — За 84 дня мы смогли воплотить проект от идеи в жизнь. Наша молодёжь очень ждала этого, она хочет быть лидером во многих отраслях».

По словам председателя совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимира Зотова, проект «Школа 21» стал для компании настоящим вызовом, так как здание нужно было построить в короткие сроки. «Всего 84 дня — и полностью заброшенное, долго пустовавшее здание превратилось в современное комфортное пространство, пространство для нашего будущего», — сказал Владимир Зотов.

Пресс-служба Сбера «Школа 21» открылась в Белгороде

Также 11 марта стартовал первый отборочный интенсив, в котором участвуют более 212 человек, 29% из них — девушки. Средний возраст участников — от 18 до 24 лет, самому старшему — 50 лет. Среди них есть фотограф, швея, таксист, сварщик и представители других профессий. Всего на обучение было подано более 3000 заявок, все они поступили от жителей Белгородской области.

На сегодняшний день в девяти кампусах «Школы 21» в России учатся более 4900 человек из 70 регионов нашей страны. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах. До конца года запланировано открытие ещё семи кампусов «Школы 21» в регионах страны.

Пресс-служба Сбера «Школа 21» открылась в Белгороде

Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.