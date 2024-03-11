Москва, 11 марта, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, речь идёт о правнуках до 18 лет, о совершеннолетних выпускниках школ (до начала следующего учебного года), а также об обучающихся по очной форме, в том числе за рубежом. В последнем случае правнуки признаются нетрудоспособными до конца обучения (но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет). Если до 18 лет они стали инвалидами, то ограничения по возрасту закон не устанавливает.

Все перечисленные случаи касаются лиц, не имеющих трудоспособных родителей.

Как передавало ИА Регнум, правительство проиндексирует социальные пенсии в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Помимо этого, с 1 апреля 2024 года на 7,5% увеличат размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, включая военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами, участников Великой Отечественной войны, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.