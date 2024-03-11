Москва, 11 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Самолёт марокканской авиакомпании Royal Air Maroc, летевший из Москвы в Касабланку, совершил незапланированную посадку в городе Танжере на севере Марокко из-за инцидента с двигателем. Об этом 11 марта сообщил ТАСС.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Примерно за час до посадки в аэропорту Касабланки произошёл хлопок в правой по ходу движения самолёта турбине, после чего самолёт немного затрясло и он накренился на правый бок. Но пилот его выровнял», — сказала находившаяся на борту менеджер московского офиса авиакомпании Галина Тодт.

Она рассказала, что через десять минут после этого пассажирам объявили, что предстоит незапланированная посадка в аэропорту Танжера для технического осмотра самолёта.

По словам Тодт, бортпроводники вели себя спокойно и корректно объясняли пассажирам ситуацию. Пострадавших нет.

После посадки пассажиры около часа сидели в самолете, после чего их перевезли на автобусе до здания аэропорта, где они прошли паспортный контроль, получили багаж и обратились на стойку авиакомпании.

Как сообщало ИА Регнум, пилотов самолёта, летевшего из Махачкалы в Москву, пытались ослепить лазером. Инцидент произошёл вечером 9 марта в 70 километрах южнее Москвы. Экипаж доложил об освещении лазером зелёного цвета, источник находился справа от борта на расстоянии десяти миль. Командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.