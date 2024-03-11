Вашингтон, 11 марта, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Более 30 военных из стран НАТО могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил 11 марта бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

Иван Шилов ИА Регнум

Батарею из двух пусковых установок ЗРК обычно обслуживают 20–30 человек, пояснил он.

Скорее всего, ЗРК обслуживали американские военнослужащие, но не исключено, что на месте могли находиться и военные и других стран НАТО, сказал Крапивник в беседе с «MK.RU».

«Например, эти системы используются ещё немцами. Как раз сейчас на Украине находится достаточно много переданных немцами ЗРК «Пэтриот». Не удивлюсь, если выяснится, что там были и англичане. Потому что в прошлый раз вместе с «Пэтриот» была уничтожена как раз группа англичан», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 противника в районе Покровска. Позднее появилась предварительная информация, что удару могли подвергнуться две или три установки Patriot.

Украинское агентство УНИАН признало уничтожение ЗРК Patriot, а также сообщило, что установки находились в непосредственной близости друг от друга и на расстоянии менее 50 км от линии боевого соприкосновения. Экипаж уничтоженного ЗРК, вероятно, полностью ликвидирован, отметил, в свою очередь, военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

В результате удара по установкам ЗРК Patriot в районе Покровска могли погибнуть военные армии США, заявил 11 марта депутат Госдумы Михаил Шеремет. В систему комплекса входят не только пусковые установки, но и многофункциональные радары, сложные в эксплуатации, и США могли направить своих специалистов для обслуживания Patriot, пояснил он.