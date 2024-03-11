Москва, 11 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Финалист музыкального шоу-талантов «Голос» Сергей Арутюнов упал в обморок во время сольного концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

РИА Новости/Светлана Шевченко Певец Сергей Арутюнов

В публикации отмечается, что Арутюнов проводил два сольных концерта. Так, во время исполнения песни «На Заре 2020» артист потерял сознание, после чего музыканты коллектива унесли певца за кулисы.

По словам очевидцев, до приезда врачей Арутюнову в гримёрке попыталась оказать первую помощь телеведущая Маша (Марина) Малиновская с помощью прохладного компресса.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что певицу Кристину Орбакайте в последний момент исключили из программы праздничного концерта в Кремлёвском дворце, посвященного Международному женскому дню.

Артистка должна была выйти на сцену практически в самом конце после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого, которые исполнили композицию «Осень». Предполагалось, что Орбакайте вместе с Алексеем Воробьёвым исполнит свой давний хит «Просто любить тебя».

Однако в последний момент певицу пускать на сцену передумали, а номер с её участием убрали. Вместо неё на сцену вышли Таисия Повалий и Денис Майданов. Их организаторы попросили исполнить две композиции подряд «Незаконченный роман» и «Счастье».

По данным издания «MK.RU», причиной снятия Орбакайте с концерта в Кремле стали недавние высказывания её матери, певицы Аллы Пугачёвой в адрес певца Стаса Михайлова.