Москва, 11 марта, 2024, 17:49 — ИА Регнум. На 50-м году жизни скончалась оператор-постановщик документальных фильмов и сериалов Марина Горностаева. Источник ИА Регнум рассказал, что причиной смерти стало длительное, тяжёлое заболевание. В день смерти, 10 марта, Марину срочно госпитализировали, но не успели довезти до больницы, она скончалась в машине скорой помощи.

Ruskino.ru Оператор-постановщик документальных фильмов и сериалов Марина Горностаева

«Марина умерла от рака лёгкого 10 марта. Ей стало плохо, вызвали скорую, но не доехали до больницы буквально 10 минут, чтобы врачи попытались ей помочь. Она умерла в скорой. У неё есть несовершеннолетний сын, он останется с крёстным. Прощание с Мариной состоится 12 марта в Одинцово», — рассказал её близкий друг Сергей.

Марина Горностаева родилась 20 июля 1974 года. Она работала оператором-постановщиком в кино, сериалах и документальных фильмах, таких как «История финансов России», «Хэппиэнд» и «Простые вещи». Последней работой Марины стал документальный проект «Российский хоккей. Сила внутри», который вышел в 2023 году. Сериал рассказывает о силе российского хоккея, который даёт миру звёзд первой величины. Откровениями в этом фильме делятся такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, и другие.