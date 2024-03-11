Лондон, 11 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Европейские страны не готовы к военному конфликту с Россией, заявил 11 марта исполнительный директор аэрокосмической компании Airbus Гийом Фори.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Я не думаю, что Европа достигла такого уровня, который необходим для конфликта между Европой и Россией», — отметил он в интервью для The Guardian.

Фори добавил, что страны Европы слишком сильно полагались на Соединённые Штаты в вопросах безопасности и оборудования, в связи с чем они стали «некритичными» в ключевых областях обороны, тогда как Россия наращивает свой оборонный потенциал.

«Мы уже почти 80 лет живём после Второй мировой войны, с другой системой, которая была предназначена скорее для сдерживания других от нападения, а не для реальной подготовки к конфликту», — отметил он.

Если Европа хочет быть готова к потенциально различным уровням взаимодействия и конфликтов, то ей необходимо наращивать оборону, заключил глава Airbus.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил: всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации. Он отметил, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории, поэтому последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Он отметил, что западные политики приписывают России некие планы нападения на Европу, хотя сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и обсуждают, отправлять ли воинские контингенты на Украину. Россия располагает оружием, способным поражать цели на территории стран Запада, но утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу являются бредом, подчеркнул президент.