Самара, 11 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Мать двоих детей пропала в Самарской области после того, как отправилась в бар отмечать 8 Марта вместе с подругами. Спустя два дня её нашли мёртвой, пишет 11 марта KP.RU.

Unsplash/Adam Jaime

Жительница города Отрадного, 32-летняя Татьяна воспитывала вместе с мужем двоих сыновей, младший из которых родился в 2021 году. По словам близких семьи, Татьяна была примерной женой и весёлой женщиной. Семья часто отправлялась в поездки, кроме того, Татьяна выступала «за любой движ» и публиковала в соцсетях забавные видеоролики с подругами.

Так как круг общения у Татьяны был небольшой и проверенный временем, муж не волновался, когда она встречалась с подругами. Женщина постоянно была на связи, но 8 марта не вернулась домой из бара.

«Татьяна пошла в заведение с тремя подругами. На записях с камеры видеонаблюдения из бара видно, как одна из девушек ударила её по лицу два раза», — написали пользователи под сообщением в соцсетях об исчезновении Татьяны.

Женщина, не взяв с собой сумку и верхнюю одежду, вышла из бара, держась за висок. Она ушла в направлении гаражей. Именно в этом районе, неподалёку от технологического предприятия, муж нашёл тело Татьяны через два дня. Женщину искали и её близкие, и местные жители, и волонтёры.

По предварительным данным, к смерти женщины могло привести переохлаждение. Пока неясно, как она оказалась в гаражах и почему не вернулась в бар после инцидента с подругой.

Родственники сообщили, что прощание с Татьяной состоится 12 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Екатеринбурге пропала 38-летняя Анастасия Верёвкина. По словам её мужа, женщина осталась одна ночью в парке после их размолвки. Позже мужчина не нашёл жену, хотя обыскал весь парк. Об исчезновении Анастасии мужчина сообщил спустя три месяца, а в октябре того же года внезапно получил от неё сообщение «я в аду».

Позднее выяснилось, что никакая опасность женщине не угрожала. Она сама пришла в полицию и написала объяснительную с просьбой её не искать.