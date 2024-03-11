Москва, 11 марта, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В части банкоматов Газпромбанка стала доступна функция валютообмена без использования банковских карт. Пользователь может обменять наличные доллары США и евро на рубли. В ближайшем будущем планируется добавить в перечень валют китайский юань.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

За один раз в банкомате можно обменять не более 40 тыс. рублей. Количество операций при этом не ограничено. Кроме того, в банкомате можно совершать и стандартные финансовые операции: снимать и вносить наличные, проверить баланс счета. Устройство также приспособлено для людей с ограниченными возможностями.

«Мы видим потребность со стороны наших клиентов в обмене иностранной валюты на рубли быстро и без визита в офис. Оперативно нами было найдено решение», — отметил вице-президент Газпромбанка, начальник департамента эквайринга и розничных платежных сервисов банка Алексей Довгополый. Он отметил востребованность сервиса и добавил, что банк будет дальше развивать и совершенствовать его.

Банкоматы Газпромбанка с функцией обмена наличной иностранной валюты зарекомендовали себя на площадке Международного молодежного форума, проходящего в настоящий момент в Сочи. С их помощью иностранные гости смогли быстро и легко обменять иностранную валюту для покупок на форуме.

Банкоматы с функцией валютообмена также пользуются спросом в крупнейших отелях Москвы и Санкт-Петербурга.