Москва, 11 марта, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) о подготовке «серьёзной военной операции» в Крыму является попыткой Киева в информационном пространстве показать свой якобы успех. Такое мнение 11 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Марина Каширская ИА Регнум

«Все разведывательные специальные операции должны проводиться в режиме высочайшей секретности. А такое публичное анонсирование содержит в себе какую-то клоунаду, которая могла перейти от главы киевского режима Владимира Зеленского, в том числе и к украинским военным», — отметил эксперт.

Он добавил, что чем хуже дела на линии боевого соприкосновения для ВСУ, тем больше подобного рода заявлений делает Киев. Это является попыткой Украины в информационном пространстве показать свой якобы успех, несмотря на то что украинская армия отступает на линии фронта.

Кошкин напомнил, что ВСУ попытались выполнить ряд специальных операций, например на острове Змеиный и на Тендровской косе, но это были «мясные» штурмы, в которых украинская армия потеряла элиту спецназа. Это было сделано ради нескольких фотографий с флагом Украины, чтобы показать, что ВСУ якобы успешно отвоёвывают территории. В ходе таких действий практически никто из нападающих не остаётся в живых. Вот что стоит за заявлением Буданова, подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что на фоне подобных фальшивых запугиваний Вооружённые силы России делают всё возможное, чтобы успешно выполнять основные задачи специальной военной операции. Успехи российских военных по всей линии боевого соприкосновения и вызывают подобного рода заявления, добавил Кошкин.

Как передавало ИА Регнум, Буданов заявил, что Украина готовит серьёзную военную операцию в Крыму. По его словам, действия ВСУ в Чёрном море являются подготовкой к серьёзной операции в Крыму. В ГУР Украине отметили, что украинские войска в 2022–2023 годах осуществляли в районе Чёрного моря действия, которые были «связаны одним стратегическим замыслом».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются. Джабаров назвал осуществление этих планов маловероятным. Он добавил, что в России примут к сведению заявления Буданова и российские структуры будут к этому готовы.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что анонсируемая Будановым «серьёзная операция» в Крыму обречена на провал. По его словам, Буданов умалчивает, что под так называемой «серьёзной операцией» речь идёт о «самоубийственной мясной высадке» на побережье Крыма лишь для того, чтобы «впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной».

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 февраля проинформировал об уничтожении диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины при попытке высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы на юге Херсонской области. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих, уточнили в Минобороны.

В Киеве признали ликвидацию элитного отряда ВСУ в Херсонской области. При этом точное количество погибших не называлось. Отмечалось лишь, что украинцы служили в 73-м морском центре специальных операций.