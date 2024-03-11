Вашингтон, 11 марта, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В американском штате Флорида аллигаторы растерзали пожилую женщину, которая полола огород около своего дома. Об этом сообщил телеканал NBC2.

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Отмечается, что инцидент произошёл ещё в июле 2022 года, но о нём стало известно только сейчас, когда дочь женщины подала в суд на местную ассоциацию домовладельцев и другие организации, которые, по её мнению, виновны в случившемся.

По информации телеканала, нападение произошло, когда 80-летняя Роуз Виганд работала у себя во дворе. Она приблизилась к водоёму и, по разным версиям, либо случайно упала в воду, либо её утащил один из хищников. Там на нее набросились сразу два крупных аллигатора.

По словам одного из очевидцев, женщине не смогли помочь, поскольку её окружали аллигаторы. Позднее специалист поймал напавших рептилий. Длина одной из них достигала 2,7 метра, другой — 2,3 метра.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года житель города Ларго во Флориде сообщил в полицию о гигантском аллигаторе, в пасти которого были человеческие останки. Он рассказал, что видел огромную рептилию в районе залива Тампа. После этого сотрудники полиции «гуманно убили» найденного аллигатора, а затем извлекли его из воды. Останки человека оказались частями тела женщины, она была предварительно опознана как 41-летняя Сабрина Пекхэм. Как указали жители Ларго, аллигаторы встречались там и раньше, но такой огромный экземпляр ещё на глаза не попадался.