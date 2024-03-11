Москва, 11 марта, 2024, 17:32 — ИА Регнум. В Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии весеннего половодья. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, это делается на случай возможных подтоплений.

Фотоконкурс «Планета Москва» Пейзаж. 3-е место. «Московская лодочка». Работа Игоря Соболева

«В столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений», — отметил заместитель мэра. Он сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства проводят проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах. Также после зимы приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети.

В местах возможных подтоплений будет организовано дежурство специальных бригад. Они будут дежурить на Филевской, Краснопресненской и Москворецкой набережных.

Как подчеркнул Пётр Бирюков, особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений. «Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных», — пояснил заместитель мэра российской столицы.