Москва, 11 марта, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Правительство России предлагает освободить от платы за коммунальные услуги и капитальный ремонт детей погибших героев России и СССР, а также наследников полных кавалеров ордена Славы. Соответствующие поправки внесли в законопроект ко второму чтению, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Правительственная комиссия поддержала поправки к данному законопроекту», — поделился информацией источник.

В материале отмечается, что законопроект также распространяет льготное право на получение земельного участка на наследников указанных лиц.

Речь идёт о несовершеннолетних детях, инвалидах, даже если они старше 18 лет, и о студентах-очниках до 23 лет.

В тексте говорится, что сейчас, согласно действующему законодательству, на эти льготы могут претендовать только вдова (вдовец) и родители погибшего героя.

По данным СМИ, на начало января 2024 года звание героя России с начала специальной военной операции получили 272 военнослужащих Вооружённых сил РФ. «Золотой Звезды» удостоены солдаты и офицеры, а также мобилизованные граждане и добровольцы, проявившие в боях высочайший профессионализм и совершившие подвиг.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года во время церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» в Москве министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России выросло мощное поколение воинов и защитников Отечества, которые верой и правдой служат стране.

Глава военного ведомства подчеркнул, что, несмотря на разговоры о «пропавшем поколении», в России родились те, кто защищают и будут защищать честь страны.