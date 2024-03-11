Брюссель, 11 марта, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Европейский союз поддерживает урегулирование конфликта на Украине только на условиях Киева, заявил 11 марта представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

ТАСС/AP Photo/Alessandra Tarantino

Таким образом он прокомментировал призыв папы Римского Франциска к Украине начать переговоры с Россией.

«Мы, конечно, выступаем за мир, справедливый мир, условия которого будут сформулированы жертвой [этого конфликта], то есть Украиной», — сказал Стано на брифинге в Брюсселе, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта папа Римский Франциск публично обратился к руководству Украины и призвал найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что скорейшее завершение конфликта поможет сохранить много жизней, а затягивание с переговорами приведёт к худшим для Киева последствиям.

В Германии поддержали призыв понтифика. Так, премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе Германии) Михаэль Кречмер согласился с его обращением к Украине найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова папы Римского, заявила, что понтифик таким образом обратился не к руководству Украины, а к Западу, использующему Киев в качестве инструмента для достижения собственных целей. При этом, по её словам, уже многие политики считают сложившуюся ситуацию тупиковой и хотят переговоров.

В ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Однако, по его словам, в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 8 февраля президент России Владимир Путин отметил, что цель России — прекратить начатую Украиной войну. Глава государства пояснил, что Москва намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров, но напомнил, что от переговорного процесса отказалась именно украинская сторона, когда осенью 2022 года глава Зеленский подписал запрещающий ведение каких-либо переговоров с Москвой указ.