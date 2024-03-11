Москва, 11 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Московский городской суд оставил в силе приговор акционисту Павлу Крисевичу по уголовному делу о стрельбе холостыми патронами на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба суда.

П/с Тверского суда/ТАСС Акционист Павел Крисевич

«Приговор Тверского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — рассказали в суде «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Тверской суд Москвы вынес приговор Павлу Крисевичу в октябре 2022 года. Он приговорил акциониста к пяти годам колонии общего режима.

Саму акцию со стрельбой холостыми патронами на Красной площади Крисевич провёл в июне 2021 года. По информации СМИ, он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем нацелил оружие на себя. В тот самый момент к нему подбежали правоохранители и повалили на брусчатку.

Ранее Павел Крисевич провёл в Москве несколько скандальных акций — забирался на сферу из колючей проволоки на Арбате и висел на горящем кресте у здания ФСБ России на Лубянской площади.