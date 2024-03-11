Москва, 11 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером «красно-белых». Об этом 11 марта сообщил портал Metaratings.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости Станислав Черчесов

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на «Тойоту» поставить колёса от «Жигулей», а руль — от трактора», — сказала Салихова.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» является решённым делом. Утверждается, что одним из кандидатов на замену является Черчесов.

10 марта «Спартак» потерпел поражение от воронежского «Факела» в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:2. «Красно-белые» второй раз в сезоне уступили «Факелу». В первом круге они проиграли с таким же счётом в Воронеже.

После поражения от «Факела» «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой о поддержке.

В декабре 2023 года пост спортивного директора «Спартака» занял португалец Томаш Амарал. Он сменил британца Пола Эшуорта, который переведён на должность технического директора. В феврале стало известно, что в клубе возник конфликт между Абаскалем и Амаралом из-за трансфера.