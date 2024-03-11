Луганск, 11 марта, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В Луганске открыли метеорологическую станцию и пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха с самым современным в России оборудованием. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Telegram-канал Главы ЛНР

Он уточнил, что открывал станцию вместе с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорем Шумаковым.

«Эти подразделения нашей старейшей в России метеослужбы, ведущей свою историю с 1837 года, были разрушены украинскими обстрелами в 2014-м. Теперь они не только восстановлены Росгидрометом, но и оснащены самым современным оборудованием, какого нет в других регионах страны», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что с открытием станции организовано и обучение специалистов республиканской метеослужбы.

Telegram-канал Главы ЛНР

«Благодаря этой колоссальной помощи наши метеорологи смогут ежечасно в автоматическом режиме следить за изменениями метеопоказателей, уровнем загрязнения воздуха, радиационным балансом. Оперативность и точность их прогнозов имеют огромное значение, особенно для специалистов МЧС и наших аграриев», — отметил он.

Кроме того, Пасечник рассказал, что в ЛНР в 2023 году было создано региональное управление при Росгидромете. Он выразил уверенность, что под руководством федерального ведомства и в его составе метеослужба республики будет успешно работать и со временем выйдет на общероссийский уровень.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года ЛНР подписала соглашение о сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Леонид Пасечник назвал это важным шагом для открытия в Луганске филиала академии.

Со слов главы республики, около 4 тыс. государственных и муниципальных служащих ЛНР в 2023 году уже прошли обучение. Он назвал это принципиальным моментом для становления органов власти в регионе после воссоединения с Россией.

Он добавил, что обучающиеся получили важные знания как по законодательству Российской Федерации, так и по эффективному управлению. В 2025 году, по словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, академия планирует удвоить количество программ и слушателей.