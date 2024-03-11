Москва, 11 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на гражданский персонал Минобороны РФ и силовых ведомств.

Дарья Антонова ИА Регнум

Соответствующий указ главы государства опубликован 11 марта на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, речь идёт о гражданском персонале ВС России, некоторых служащих федеральных госорганов, органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС. Кроме того, указом предусмотрена выплата в 3 млн рублей в случае, если такие сотрудники получат ранение.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля глава государства поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам СВО. Поручение дано по итогам большой пресс-конференции и прямой линии президента, которая состоялась в декабре 2023 года.

В конце февраля стало известно о выделении 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников. Так, отдельные категории мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Новая мера поддержки коснётся военных, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами силовых ведомств, в том числе МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии.

В марте российское правительство утвердило правила предоставления выплат в случае ранения детей близ зоны проведения СВО. Как следует из постановления, единовременная выплата в размере 100 000 рублей на пострадавшего ребёнка предоставляется одному из родителей.