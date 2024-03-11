Лечче, Италия, 11 марта, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Лечче» отправил в отставку главного тренера Роберто Д’Аверсу после инцидента, произошедшего после матча с «Вероной». Об этом 11 марта сообщила пресс-служба команды.

Fabrizio Corradetti /Zuma/TASS Тренер Роберто Д’Аверса

«Лечче» 10 марта потерпел поражение от «Вероны» на своём поле со счётом 0:1 в матче 28-го тура Серии А. После финального свистка Д’Аверса подошел к французскому нападающему соперников Тома Анри и ударил его головой в лицо.

«Лечче» осудил действия 48-летнего тренера, назвав их противоречащими ценностям спорта. На следующий день его уволили.

Д’Аверса был главным тренером «Лечче» с июня 2023 года. В настоящее время команда с 25 очками идёт на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля полузащитника итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Поля Погба дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. 30-летнего игрока отстранили на четыре года. Суд не поверил версии защиты о случайном приёме допинга.