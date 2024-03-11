В Санкт-Петербурге велосипедист погиб из-за открывшейся двери Mercedes
Санкт-Петербург, 11 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Велосипедист погиб под колёсами автомобиля в Санкт-Петербурге, врезавшись в открытую дверь припаркованной иномарки. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
ДТП со смертельным исходом случилось 10 марта в 14:50 на Крестовском проспекте. Водитель автомобиля Mercedes, припаркованного на обочине дороги, открыл дверь в тот момент, когда мимо проезжал велосипедист. От удара о дверь велосипедиста отбросило на проезжую часть прямо под колёса автомобиля Volvo.
В результате наезда Volvo, ехавшего в попутном направлении, велосипедист получил тяжёлые травмы. Он скончался в больнице.
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года грузовик врезался в велосипедисток Школы олимпийского резерва, которые двигались в колонне по трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Погибли двое детей, ещё девять человек получили травмы.