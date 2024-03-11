Москва, 11 марта, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке впервые за шпионаж был арестован гражданин Республики Кореи Пэк Вон Сун. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Артур Новосильцев/ТАСС

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о шпионаже был установлен и задержан гражданин Республики Кореи Пэк Вон Сун. Правоохранители его задержали во Владивостоке, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его этапировали из Владивостока в Москву для проведения с ним следственных действий», — передаёт слова источника агентство.

По данным «РИА Новости», после этапирования в Москву Лефортовский суд столицы 11 марта продлил Пэк Вон Суну заключение в СИЗО.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Запорожской области пресекли деятельность украинского шпиона.

Отмечалось, что подозреваемый по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал куратору информацию о местах нахождения и передвижения российских военнослужащих для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.

В ходе следственных действий были обнаружены и задокументированы материалы, подтверждающие причастность задержанного в преступлении.

На данный момент возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Обвиняемому грозит до 20 лет колонии.

В этот же день в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании двух жителей Симферополя, планировавших теракт на транспортном объекте в Крыму и помогавших украинским диверсантам.

Отмечалось, что задержанный помогал диверсантам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которые в мае 2023 года совершили подрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе.

У фигуранта изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия. Также у него нашли переписку, подтверждающую планы совершить теракт на железнодорожных путях в Симферопольском районе.

Кроме того, была задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения. Она была завербована украинскими спецслужбами для подготовки теракта в отношении военнослужащего Черноморского флота.

В ФСБ тогда отметили, что фигуранты сотрудничают со следствием и дают признательные показания.