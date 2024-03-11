Тверская область, 11 марта, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Форум муниципальных образований «Тверская область 2024. Уверенное развитие» состоялся сегодня, 11 марта, в Твери на площадке мультимедийного парка «Россия — Моя история». В нём приняли участие делегации всех муниципальных образований региона, участники СВО, депутаты Государственной думы РФ и Совета Федерации, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители общественных, ветеранских организаций, педагогического и медицинского сообществ, молодёжных объединений.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области состоялся форум муниципальных образований

Выступивший на форуме председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил внимание «не только вопросам развития Российской Федерации в целом, но и каждого региона, муниципальных образований». «Были приняты конкретные решения, позволяющие дать дополнительные возможности нашим регионам, в том числе о списании долговых обязательств, бюджетных кредитов — две трети от их объёма. Это позволит, например, Тверской области с новыми силами и открывающимися перспективами строить планы на будущее, привлекая инвесторов и участвуя в реализации совместных программ», — добавил Вячеслав Володин.

«Благодаря реализации инициированных президентом национальных проектов Верхневолжье, как и вся наша страна, смогло выйти на новый уровень развития, — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Валовой региональный продукт региона с 2018 по 2023 год увеличился в полтора раза. Рост отгрузки продукции обрабатывающей промышленности составил 63%. В сельском хозяйстве рост составил порядка 39%. Уверенное развитие экономики стало основой для решения задач в социальной сфере, в первую очередь — в семейной и демографической политике».

Глава региона подчеркнул, что Тверская область примет активное участие в реализации новых нацпроектов, о которых объявил президент РФ в послании Федеральному собранию, в частности нацпроекта «Семья». Особое значение для региона имеет реализация нацпроекта «Здравоохранение». За шесть лет для медучреждений закуплено свыше 5600 единиц оборудования, в том числе высокотехнологичного, 168 единиц различного транспорта, завершена централизация скорой медицинской помощи, получила развитие целевая подготовка медицинских кадров, введены региональные выплаты для ряда специалистов при трудоустройстве в медучреждения. Построены четыре поликлиники, выполнены ремонтные работы на 207 объектах, установлено 123 ФАПа и амбулатории. В ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию четыре крупных медицинских объекта, установить более 70 модульных ФАПов, приобрести 68 автомобилей. По нацпроекту «Образование» введены в эксплуатацию 13 новых детских садов, построены шесть школ. Отремонтированы и оснащены 349 школ и детсадов. Работа по данному направлению будет продолжена, в том числе в рамках новых федеральных программ, объявленных президентом.

Перед главами муниципалитетов поставлена задача по активному привлечению молодых специалистов в систему образования. На решение этого вопроса нацелен новый нацпроект «Молодёжь России», предусматривающий в том числе системные меры поддержки педагогов средней школы и среднего специального образования.

Благодаря нацпроекту «Культура» в Тверской области количество посещений музеев выросло в два раза, на 25% — театров и филармонии, увеличилось число учащихся детских школ искусств. Отремонтированы и переоснащены более 500 учреждений. Дальнейшее обновление инфраструктуры отрасли продолжится.

В послании глава государства сообщил, что Тверская область станет одним из пилотных регионов для реализации программы по сохранению памятников истории и культуры. Сегодня в Верхневолжье самое большое в ЦФО количество таких объектов — порядка десяти тысяч. Планируется, что первые работы будут проведены на усадебных комплексах XVIII–XIX веков в Вышневолоцком, Лихославльском и Осташковском округах, Торжокском районе.

По федеральному проекту «Спорт — норма жизни» на 40% увеличилось количество жителей, регулярно занимающихся спортом. С 2019 года открыто более 150 спортобъектов, в том числе универсальная гребная база, центры уличного баскетбола и стрелкового спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, «умные» спортплощадки и школьные стадионы. В ближайшие три года планируется завершить строительство, установить и модернизировать не менее 160 спортивных сооружений, в том числе в небольших городах и на селе.

Развивается экономический потенциал Верхневолжья. С 2018 года в регионе реализовано 72 крупных и значимых инвестпроекта, в экономику привлечено более 68 млрд рублей, создано более 9000 рабочих мест. Тверская область стала одним из регионов-лидеров по производству компьютерной техники, мясной продукции, строительных материалов и конструкций, переработке вторичных полимеров. В 2024 году планируется завершение 21 инвестпроекта с созданием более 4200 рабочих мест. Это проекты в АПК, туризме, дистанционной торговле, производстве горюче-смазочных материалов и электрооборудования.

Также Игорь Руденя определил приоритеты в жилищном строительстве, развитии в регионе рынка труда, лесопромышленного комплекса, модернизации коммунальной инфраструктуры, сохранении благоприятной экологической среды, реализации туристского потенциала всех территорий Верхневолжья. Так, в прошлом году Тверскую область посетили 2,8 млн туристов. В этом году завершается создание самого современного в России речного порта в Завидово. Таким образом, Тверская область становится центром путешествий по Волге.

Важной составляющей уверенного развития экономики и социальной сферы губернатор назвал газификацию. Ключевая задача этого года — начало строительства газопровода-отвода от Ржева до Нелидово, межпоселковых и распределительных сетей. Работы будут вестись во всех десяти негазифицированных муниципалитетах, планируется построить более 200 км сетей и предоставить возможность подключения к газу почти 50 тыс. домохозяйств. Продолжится в регионе и президентская программа социальной догазификации.

Кроме этого, получит продолжение реализация программ благоустройства общественных пространств. За время действия нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроено 546 объектов во всех муниципалитетах. Задача в сфере дорожного хозяйства — развитие региональных и межмуниципальных дорог. В Тверской области, в том числе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», за период 2018–2023 годов приведено в нормативное состояние 2852 км таких трасс.

«Развитие Тверской области за период реализации президентских национальных проектов свидетельствует о том, что благодаря стратегическому решению главы государства Россия получила инструмент для уверенного движения вперёд, — отметил в завершение Игорь Руденя.— Стартующие через три дня выборы президента Российской Федерации станут важнейшим подтверждением единства и сплочённости нашего народа. Уверен, что Тверская область внесёт свой весомый вклад в формирование будущего нашей страны».