Москва, 11 марта, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Заявление Грузии с критикой недружественных шагов Киева говорит о том, что грузинская сторона сохранила некоторое уважение к самой себе, особенно на фоне событий на Украине. Такое мнение высказал корреспонденту ИА Регнум 11 марта политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя соответствующее заявлениеправительства Грузии.

Известия/ Тарас Петренко

По его мнению, для Киева недостаточен тот уровень поддержки, который демонстрирует Грузия, украинские политики считают эту страну несамостоятельной, они полагают, что на неё можно вполне оказывать давление. Киев понимает, что только такая наступательная и агрессивная позиция во взаимоотношениях с Грузией и некоторыми другими европейскими государствами может приносить хоть какие-то дивиденды, указал политолог.

Он напомнил, как бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Так же украинские политики поступают и с Грузией. На протяжении двух последних лет украинские политики и чиновники сделали множество заявлений по поводу осуждённого и отбывающего наказание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, и это является вмешательством во внутренние дела страны.

«На Украине видят и понимают, что нынешняя политическая элита Грузии, за исключение президента страны, настроена достаточно конструктивно на развитие взаимоотношений с Российской Федерацией, пытается найти возможности для преодоления последствий событий 2008 года. А для украинской дипломатии это является проблемой, так как это может приобрести характер тенденции, стать примером для других стран. И в этом Киев не заинтересован», — отметил он.

Эксперт добавил, что Грузия сейчас находится в состоянии новой электоральной компании, в стране уточняются позиции по ряду направлениям, и заявление грузинской стороны с критикой действий Киева является символическим: Тбилиси стремится продемонстрировать, что она действительно является суверенным государством, которое самостоятельно принимает решения по ключевым вопросам международной повестки. Это заявление является демонстрацией того, что у грузин сохранилась хотя бы немного уважения к самим себе, особенно на фоне событий на Украине, поэтому подобные шаги можно только приветствовать, заявил Денисов.

Как передавало ИА Регнум, правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями украинских властей. Отмечается, что Грузия на протяжении двух лет была солидарна с Украиной, но теперь вынуждена выразить свою позицию после визита в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, который заочно осуждён на родине по ряду уголовных дел.

Кроме того, причинами тревоги Тбилиси стали отзыв из Грузии украинского посла в марте 2022 года и выдворение посла Грузии Киевом в июле 2023-го. Вместе с тем правительство Грузии обвинило власти Украины в назначении на высокие должности Адеишвили и бывшего заместителя главы МВД Грузии Георгия Лорткипанидзе. Первый занимает пост советника генпрокурора Украины, второй — замглавы службы контрразведки Украины.