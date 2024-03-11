Москва, 11 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовали проведение товарищеского матча сборных России и Белоруссии. Об этом 11 марта сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«УЕФА не возражает против нашего матча со сборной России. Были рабочая встреча и разговор с представителями УЕФА, где были достигнуты определенные договорённости», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что международные товарищеские матчи согласовываются только по форме ФИФА, и поскольку у ФИФА претензий нет, то и у УЕФА тоже.

По словам Василевича, если бы были возражения, то была бы направлена соответствующая нота.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России проведёт товарищеский матч с командой Белоруссии в июне. Планируется, что встреча состоится в Минске.

1 марта сборная России по футболу назвала расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. В него вошли 38 игроков. Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта. Кроме того, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч против команды Парагвая.