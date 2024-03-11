Лондон, 11 марта, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Британский наёмник Гарри Грег, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), покончил с собой на фоне посттравматического стрессового расстройства после возвращения из зоны СВО, пишет газета The Telegraph со ссылкой на его семью.

соцсети Британский наёмник Гарри Грегг

По информации издания, 25-летний британец, не имевший военной подготовки, решил отправиться воевать на стороне Украины после того, как послушал речь занимавшей тогда пост главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Она, в частности, утверждала, что любой, кто сделает это, присоединится к «битве за демократию».

По возвращении на родину, говорится в материале The Telegraph, Грегг страдал от посттравматического стрессового расстройства, но его семья не смогла оказать ему необходимую помощь. Мать военного рассказала, что в зоне конфликта мужчина увидел смерть своего товарища, с которым находился в окопе. Кроме того, по её словам, тренировочный лагерь Грегга был разбомблен.

В статье отмечается, что британец не вышел на связь с друзьями в день своего рождения, они забили тревогу и сообщили в полицию. Сотрудники полиции обнаружили тело мужчины в его доме.

Как передавало ИА Регнум, ранее Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщило, что в её международный легион входят «добровольцы из более чем 50 стран мира». По данным ГУР, наёмники участвовали в боях по обороне Киева, в Харькове, Николаевской области, а также в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

По данным издания The Washington Post, в ВСУ состоят более 20 тысяч иностранных наёмников более 50 национальностей. Упоминали США, Великобританию и Францию.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в декабре 2023 года заявлял, что в зоне спецоперации российские военные уничтожили более 5,8 тыс. иностранных наёмников: 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Британии. Он отметил, что активно привлекаемых в ВСУ с начала спецоперации наёмников по большей части ликвидировали.