Москва, 11 марта, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Выступление Кристины Орбакайте на концерте, посвящённом Международному женскому дню в Кремлёвском дворце действительно сорвалось в последний момент. По данным источника ИА Регнум, певица сама отказалась от выступления в день концерта, сославшись на неожиданную болезнь и температуру. Ранее СМИ писали, что выступление сорвалось из-за грубых слов Аллы Пугачёвой в адрес России.

Евгений Одиноков/РИА Новости Кристина Орбакайте

9 марта в СМИ появилась информация, что Кристина Орбакайте должна была выступить на концерте 8 марта в Кремлёвском дворце. Орбакайте должна была петь сразу после дуэта Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. В день выступления список выступающих поменялся — Кристину Орбакайте из него вычеркнули. После этого некоторые СМИ предположили, что причиной отмены стали резкие высказывания матери Орбакайте — Аллы Пугачёвой.

Активист Виталий Бородин в своём Telegram-канале заявил, что исключению Орбакайте из списка выступающих способствовало его обращение с просьбой включить Пугачёву в реестр иноагентов. После этого, по его словам, организаторы отменили выступление Орбакайте.

ИА Регнум пообщалось с одним из организаторов мероприятия. По словам собеседника, представители Орбакайте сами попросили вычеркнуть её из списка выступающих. Стала ли причиной критика Пугачёвой или нет, источник не уточнил. По его словам, официально Орбакайте сослалась на болезнь.

«В списке выступающих Орбакайте значилась давно. 6 марта она сама позвонила и сказала, что сильно заболела и не знает, сможет ли выступить. 8 марта она ещё раз набрала и сказала, что точно не сможет. Пришлось кроить расписание. Никаких указаний сверху с требованием её убрать не поступало. Не знаю, изображала она болезнь или нет, может, сама испугалась на фоне новостной повестки выступать перед залом и придумала такой способ», — заявил один из организаторов.

Ранее знакомые Кристины Орбакайте заявили, что она не намерена оправдываться за слова своей матери Аллы Пугачёвой. Несколькими днями ранее Пугачёва в соцсетях нецензурно обругала Стаса Михайлова, который предположил, что бежавшие из страны артисты в итоге «на коленях приползут обратно». Пугачёва записала видеообращение, в котором попыталась устроить некую пародию на Михайлова, обозвала его и заявила, что «нормальные люди» в Россию не собираются возвращаться.