Москва, 11 марта, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Любые предложения в сфере международной безопасности необходимо рассматривать в комплексе, заявили в МИД России, комментируя слова главы департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо о том, что страны с ядерным оружием должны первые подписать договор о взаимном ненападении и объявить об этом.

Иван Шилов ИА Регнум

В МИД России подчеркнули, что Москва и Пекин относятся к инициативам двух стран «с неизменным уважением», стороны нацелены на развитие отношений и укрепление стратегического партнёрства.

«Выдвинутое китайскими партнёрами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность», — сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что такой подход необходим на фоне «обострения отношений между ядерными державами» и отметили, что отдают безусловный приоритет мерам, призванным ослабить конфронтацию между ядерными странами, передаёт РБК.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил: всё, что придумывают на Западе, чем пугают весь мир, всё это реально грозит ядерной войной и уничтожением цивилизации. Он отметил, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории, поэтому последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.

Он отметил, что западные политики приписывают России некие намерения с нападением на Европу, хотя сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и обсуждают, отправлять ли воинские контингенты на Украину. Россия располагает оружием, способным поражать цели на территории стран Запада, но утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу являются бредом, подчеркнул президент.

Вместе с тем испанская газета La Razón позже написала, что заявление Путина о новом ядерном вооружении, сделанное в ходе послания Федеральному собранию, вызвало панику на Западе.

В ноябре 2023 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также назвал абсолютно безумными обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия, будучи большой, мощной и сильной страной, крайне ответственно относится к своему потенциалу.