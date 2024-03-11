Москва, 11 марта, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена заблокированными активами, говорится в Telegram-канале Минфина России.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчёта совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что условия обмена опубликованы на сайте организатора торгов «Инвестиционная палата».

Так, расчёты по операциям должны быть завершены до сентября этого года. Приём заявок от физических лиц-резидентов начнётся в 10:00 мск 25 марта и завершится 19:00 мск 8 мая.

В свою очередь нерезиденты смогут подать заявки с 10:00 мск 3 июня до 19:00 мск 5 июля. После этого, 29 июля, состоятся расчёты в рамках обмена активами.

Более того, физические лица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3,5 тыс. биржевых инструментов, список которых будет опубликован на сайте «Инвестиционной палаты».

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Евросоюз, государства «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно €300 млрд. Около €200 млрд находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами.

9 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому можно обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян.

Согласно документу, западные инвесторы смогут приобрести у россиян иностранные бумаги за счёт денежных средств со счетов типа «С».

Указом президента определено, что совокупная начальная стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены, составляет не более 100 тыс. рублей на человека.

Сделки должны заключаться путём проведения торгов — условия определит правительственная комиссия.

Позже, 21 декабря, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что порядка 2,5 млн российских инвесторов смогут вернуть свои вложения в рамках обмена замороженными активами.

По его словам, число российских граждан, пострадавших от блокировки активов, составило 3,6 млн человек. Для их защиты разработан механизм возврата активов, который заработает с 2024 года.