Тбилиси, 11 марта, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями украинских властей. Соответствующее заявление опубликовало правительство Грузии на официальном сайте.

Владимир Умикашвили/Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что Грузия на протяжении двух лет была солидарна с Украиной, но теперь вынуждена выразить свою позицию после визита в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, который заочно осуждён на родине по ряду уголовных дел.

Кроме того, причинами тревоги Тбилиси стали отзыв из Грузии украинского посла в марте 2022 года и выдворение посла Грузии Киевом в июле 2023-го.

Вместе с тем правительство Грузии обвинило власти Украины в назначении на высокие должности Адеишвили и бывшего заместителя главы МВД Грузии Георгия Лорткипанидзе. Первый занимает пост советника генпрокурора Украины, второй — замглавы службы контрразведки Украины.

«Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга», — добавили в грузинском правительстве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что руководство киевского режима планирует открыть в республике второй фронт против России. Так он прокомментировал сообщение Службы госбезопасности Грузии о задержании автомобиля, который вёз взрывчатку с Украины в Россию через грузинскую территорию. Политик уверен, что это является подтверждением намерений Украины втянуть Грузию в конфликт Россией.