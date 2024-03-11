Москва, 11 марта, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Артистка Большого московского Цирка Влада Морозова погибла из-за излишнего трудоголизма. Об этом заявила мать 22-летней девушки Наталья Кузьминичева.

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«С трёх лет занималась спортом, у неё никогда не было проблем со здоровьем. Да, у неё были кубики на животе, она была худенькая. <…> В Сети пишут, что якобы у неё была очень сильная анорексия, что она ела таблетки пачками. Я читаю то, что пишут в интернете, и боюсь теперь телефон в руки взять, не могу больше на это смотреть. Она не была такой», — рассказала женщина aif.ru.

Со слов Натальи Кузьминичевой, дочь питалась нормально. Женщина уверяет, что причиной её смерти была не диета, а то, что она отдавала много сил различным проектам.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Влады Морозовой 9 марта сообщил генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Он пояснил, что это произошло после представления, которое состоялось в 17:00. Артистке стало плохо, ей вызвали скорую. Медики решили госпитализировать девушку. Она умерла в реанимации Городской клинической больницы № 1 им. Пирогова г. Москвы.