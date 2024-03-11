Москва, 11 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 11 марта подписал закон об использовании цифровых финансовых активов в международных расчётах.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Документ был принят Госдумой в феврале 2024 года и утверждён Советом Федерации в марте 2024 года.

Закон устанавливает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Банк России получил полномочия по установлению условий совершения отдельных валютных операций с такими активами и установлению запрета на их совершение.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года президент подписал закон о внедрении цифрового рубля. Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой является Банк России. У рубля теперь есть три формы: наличная, безналичная и цифровая.

В 2024 году Банк России поэтапно подключит к платформе все кредитные организации. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова отмечала, что массовое внедрение цифрового рубля в России возможно в 2025–2027 годах. Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь называл перспективным использование цифрового рубля в бюджетной сфере в реальных расчётах.