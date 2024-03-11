Нью-Йорк, США, 11 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Обучение лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев из-за незнания пилотами английского языка и западных техник пилотажа, пишет 11 марта газета The New York Times (NYT), ссылаясь на датских чиновников.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Украинские пилоты были готовы летать только в январе», — говорится в материале.

Кроме того, издание отмечает большую неопределённость относительно сроков поставок и количества самолётов, а также сроков обучения украинских пилотов. Согласно планам, подготовка лётчиков ВСУ управлению F-16 должна проходить достаточно быстро, однако всё происходит медленнее, чем надеялись Украина и её союзники.

По информации NYT, обучение украинцев на базе в Дании началось в августе. Ожидается, что они будут готовы к полётам на F-16 уже к лету. Вместе с тем к этому времени украинские военные будут располагать только шестью истребителями F-16.

Как передавало ИА Регнум, власти Дании и Нидерландов пообещали Киеву передать первую партию американских истребителей F-16 в 2024 году. В общей сложности ВСУ из этих двух стран планируется поставить около 60 самолётов.

Ранее издание Politico отмечало, что ВСУ столкнутся с множеством проблем, если получат от западных стран истребители F-16. Трудности возникнут с использованием, ремонтом и размещением самолётов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее отмечала, что в случае поставок Киеву F-16 они станут законной целью для ВС РФ. Дипломат также подчеркнула, что при таком варианте развития событий угроза прямого военного столкновения России и НАТО увеличится.