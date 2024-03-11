Москва, 11 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий. Об этом говорится в межправительственном соглашении о сотрудничестве двух стран в области неэнергетического применения атомной энергии в мирных целях.

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Документ опубликован 11 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Само соглашение стороны подписали 29 марта 2023 года, оно вступило в силу 14 июня.

Соглашение подразумевает, что Россия и Никарагуа сотрудничают по таким направлениям, как создание исследовательских ядерных установок, ускорителей элементарных частиц, нейтронных генераторов и других источников ионизирующего излучения.

Также предусмотрено изучение возможностей сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Никарагуа.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии, что Россия готова оказывать всемерную поддержку партнёрам в Латинской Америке. Он добавил, что значение данного региона для России стремительно возрастает, а странам Латинской Америки необходимо совместно отстаивать суверенное равенство стран, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления.