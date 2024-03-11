Хельсинки, 11 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Грузоперевозки во всех портах Финляндии практически остановлены из-за забастовки профсоюзов, сообщило 11 марта издание Yle.

Zuma/TASS

По этим данным, акции протеста связаны с предложенными правительством Финляндии реформами рынка труда.

«Забастовка, начавшаяся этим утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах», — сказано в материале.

Забастовка продлится две недели, отметили авторы. Часть грузов в портах предполагается перевозить на пассажирских судах.

Как сообщало ИА Регнум ранее, профсоюзы Финляндии не согласны с решениями правительства страны, связанными с выплатами пенсий, пособий по безработице, страховых взносов, а также с реформами, касающимися увольнений сотрудников и запрета забастовок.

Предполагается, что в акции протеста примут участие около 11 тысяч человек. Помимо портов, забастовка затронет также грузовое движение на железных дорогах. Ожидаются перебои с доставкой топлива и продуктов питания.

В декабре 2023 года в Финляндии прошла массовая забастовка, в которой приняли участие около 100 тыс. человек. В стране на время прекращалось движение общественного транспорта и поездов, кроме ночных поездов дальнего следования, также в Финляндии приостанавливали доставку почтовых посылок и уборку улиц от снега.