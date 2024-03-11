Ульяновск, 11 марта, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Школьница в Ульяновске выжила после падения с 16-го этажа. 17-летняя ученица Губернаторского лицея выпала из окна своей квартиры, сообщает Telegram-канал «112».

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«Пострадавшую госпитализировали с переломами позвоночника и таза», — говорится в сообщении.

Канал добавляет, что медики удивились такому удачному исходу происшествия.

Со слов матери, девушка недавно рассталась с парнем и сильно переживала из-за этого.

Как передавало ИА Регнум, в феврале жительница Екатеринбурга выжила после падения с 20-го этажа. Инцидент произошёл на улице Крауля в жилом комплексе «Янтарная долина».

Отмечалось, что на место оперативно прибыли медики из реанимационной бригады, пострадавшую госпитализировали. Какие именно травмы она получила, не сообщалось.

Ранее в декабре 2023 года в городе Кудрове Ленинградской области 11-летняя девочка выжила после того, как упала с балкона на 13-м этаже. Известно, что медики забрали её ещё до прибытия полиции. Ребёнка доставили в больницу с переломами правой и левой бедренных костей.