Тегеран, 11 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В северной части Индийского океана 12 марта стартует основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности — 2024» с участием Ирана, России и Китая, сообщило 12 марта иранское агентство Tasnim.

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На учениях также будут присутствовать представители вооружённых сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР, говорится в публикации.

Tasnim отмечает, что целями учений являются укрепление безопасности в регионе, защита международной морской торговли, борьба с пиратством и терроризмом, обмен оперативным и тактическим опытом в области проведения морских операций.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году трёхсторонние учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2023» прошли с 16 по 17 марта в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. На учениях Россия была представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама».

В феврале корабли ВМФ России крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию для участия в учениях «МИЛАН-2024». К учениям присоединились военные из более чем 50 стран. Морские учения проходили с 19 по 27 февраля в индийском городе Вишакхапатнаме в штате Андхра-Прадеш.

10 марта в ТОФ уточнили, что в Аравийском море флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» отразил воздушное нападение на корабль истребительной авиации условного противника. Во время учений воздушные цели сымитировали электронным способом. Экипаж крейсера успешно выполнил задачи.