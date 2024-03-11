Москва, 11 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Послы стран Евросоюза после отказа от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым не получали от Москвы сигналов о том, что им, возможно, придётся покинуть страну. Об этом 11 марта заявил посол ЕС в России Ролан Гаралаг.

Алексей Витвицкий /РИА Новости

«Нет, исходя из того, что я знаю на данный момент», — сказал Гаралаг в комментарии RTVI, отвечая на вопрос, есть ли сигналы о том, что послы будут вынуждены уехать из России.

Он добавил, что представительство ЕС не опасается возможной высылки послов из России.

По его словам, решение не идти на встречу с Лавровым было разумно обоснованным, а послы действовали в соответствии с нормальной дипломатической практикой.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Лавров сообщил об отказе послов стран ЕС прийти на встречу для беседы перед президентскими выборами в России. Министр также рекомендовал европейским дипломатам отказаться от вмешательства в выборы. У Москвы уже есть достаточно материалов, подтверждающих, что посольства ЕС готовят механизмы вмешательства в выборы и поддержки несистемной оппозиции, подчеркнул он.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на то, что отказ послов ЕС встретиться с главой российского МИД противоречит идее работы дипломатических миссий. Он призвал выслать этих послов из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта заявила, что все попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе стремление повлиять на исход президентских выборов, заранее обречены на провал. Она добавила, что такие попытки приведут к негативным последствиям для Запада.