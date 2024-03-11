Москва, 11 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. На Замоскворецкой линии Московского метрополитена запустили движение нового поколения поездов «Москва-2024». Об этом журналистам заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/ Евгений Биятов

По словам градоначальника, Москва является лидером по обновлению подвижного состава в пассажирском транспорте, в том числе в метрополитене. Так, по данным мэра столицы, с 2010 года средний возраст поездов метрополитена уменьшился в два раза — с 24 лет до 12.

«Мало того, это не просто новые поезда, это поезда новых серий, новых поколений. Мы начинали с номерного вагона, который здесь стоит, потом запустили новые, современные, мирового уровня поезда «Москва-2020». Сегодня запускаем поезд «Москва-2024», через два года выйдет «Москва-2026». Замоскворецкая линия за три года будет обновлена на 100% поездами «Москва-2024» и «Москва-2026»», — добавил мэр Москвы.

Собянин отметил эргономику для машинистов и пассажиров, а также комфортность новых поездов, которые позволяют перевозить большее количество пассажиров.

Он поблагодарил машиностроителей, которые участвовали в создании нового подвижного состава, а также машинистов.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, маска поезда «Москва-2024» стала более прямоугольной, чем у его предшественника — «Москва-2020». Кроме того, у нового подвижного состава увеличился угол наклона, что позволило улучшить аэродинамику. Также изменилась форма и расположение световых элементов поезда, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля Собянин сообщил, что в ближайшее время на линии Московских центральных диаметров выйдет новый поезд «Иволга 4.0». Мэр указал, что это первый городской электропоезд, где в промежуточных вагонах три двери.

Поезда серии «Иволга» разработали специально для работы на линиях Московских центральных диаметров. Сегодня это самый современный отечественный поезд, который постоянно совершенствуется, отметил Собянин.

Мэр уточнил, что в каждой модификации состава предусмотрены плавный ход, удобные кресла, зарядные устройства для гаджетов, а также есть другие полезные для пассажиров сервисы.

Работы по модернизации электробусов сосредоточат на увеличении числа деталей отечественного производства. Особенно это касается тяговой батареи, рассказал градоначальник.

Электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода. Внутри обновлённых машин будет большее количество посадочных мест, а также в них будут внедрять элементы беспилотного управления, подчеркнул мэр.

Собянин подытожил, что к 2030 году современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100 процентов парка городских электробусов и трамваев, 100 процентов поездов МЦД и 95 процентов вагонов метро.

До этого, 19 февраля, мэр Москвы сообщил, что в столичном метро к 2030 годуоткроют три новые линии — Троицкую, Рублёво-Архангельскую и Бирюлёвскую. Собянин уточнил, что за шесть лет в Москве откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров.