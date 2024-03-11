Москва, 11 марта, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о денонсации соглашения 1998 года с Украиной об условиях работы информационно-культурных центров двух стран. Законопроект разработал МИД РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект», — рассказал источник.

В материале говорится, что соглашение между двумя странами, о котором идёт речь, предусматривало создание Национального культурного центра Украины в Москве, а также Российского центра науки и культуры в Киеве. Отмечается, что сейчас они уже не функционируют.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года президент России Владимир Путин во время беседы с финалистами конкурса «Учитель года» в образовательном центре «Сириус» заявил, что власти Украины истребляли русскую культуру в новых регионах РФ, когда они были под контролем Киева. Глава государства тогда напомнил печальный факт, что украинские власти в том числе фактически запрещают русский язык.