Стокгольм, 11 марта, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует отправку Киеву странами альянса ракетных систем большой дальности. Об этом он заявил в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО, трансляция чего велась на сайте организации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я также приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности», — сказал Столтенберг.

Вместе с тем он заявил, что не будет комментировать «конкретные системы и конкретных союзников».

Как передавало ИА Регнум, 8 марта глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что Великобритания готова помочь Германии с поставками Украине немецких крылатых ракет Taurus.

По его словам, передача Киеву крылатых ракет дальнего действия якобы не приведёт к эскалации конфликта, поскольку передающая сторона может поставить условия их применения.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые поставки оружия Киеву не способны изменить ситуацию на поле боя, они лишь затягивают конфликт.