Берлин, 11 марта, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не понимает позицию папы Римского Франциска, который сообщил, что Украине нужно мужество, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры с Россией.

Thomas Koehler /PHOTOTHEK/ Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Я не понимаю этого, я действительно этого не понимаю», — сказала она в эфире телеканала ARD.

Бербок уверяет, что, напротив, нужно мужество, чтобы быть на стороне Украины, делать всё, чтобы она смогла себя защитить.

Как сообщало ИА Регнум, папа Римский Франциск 9 марта публично обратился к руководству Украины и призвал найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией. Он подчеркнул, что скорейшее завершение конфликта поможет сохранить много жизней, а затягивание с переговорами приведёт к худшим для Киева последствиям.

При этом в Германии поддержали призыв католического понтифика. Премьер-министр Саксонии (федеральная земля в составе Германии) Михаэль Кречмер согласился с его обращением к Украине найти в себе смелость признать своё положение и пойти на мирные переговоры с Россией.

«Я разделяю призыв [папы Франциска] «набраться мужества для переговоров» [с Россией]», — заявил он.

Кречмер также отметил, что европейское сообщество должно приложить больше усилий для завершения конфликта.