Вашингтон, 11 марта, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Потери ВСУ могут быть выше, чем говорит глава киевского режима Владимир Зеленский, заявила медицинский директор Первого добровольческого госпиталя им. Николая Пирогова Светлана Друзенко в интервью газете The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если вы не нашли тело, то смерть не подтверждена», — сказала она, объясняя методологию подсчёта потерь украинской армии.

По утверждению газеты, многие работающих с ранеными солдатами полагают, что число потерь, возможно, выше, чем официальная оценка.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала СВО составили 31 тыс. военных. Он отметил, что также есть данные по раненым и пропавшим без вести, но он не называет их по разным причинам.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 февраля на заседании ведомственной коллегии рассказал о текущей обстановке в зоне спецоперации и о потерях украинской армии в живой силе и технике.

По словам главы оборонного ведомства, ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, добавил Шойгу.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет отметил, что киевские власти сознательно скрывают ужасную статистику потерь ВСУ, поскольку она может повергнуть украинцев в шок.