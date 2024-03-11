Екатеринбург, 11 марта, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения прокомментировала ИА Регнум потасовку мужа с подростками возле метро в Екатеринбурге. Женщина заявила, что несовершеннолетние просто решили «похайпиться», увидев в переходе известного человека.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дмитрий Соколов

11 марта в Сети появилось видео, на котором 58-летний участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов с бутылкой алкоголя в руках о чём-то ругается с подростками в переходе метро станции «Геологическая». В компании с артистом находились какие-то девушки. По данным СМИ, актёр стал угрожать школьникам, которые снимали его на мобильные телефоны. На кадрах слышно, как подростки спрашивают Соколова: «Зачем вы ударили человека?»

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Журналисты ИА Регнум связались с 35-летней супругой артиста Ксенией. Она объяснила, кто был с её мужем в тот вечер, и очень удивилась тому, что эта ситуация получила резонанс.

«Я ничего такого в этом видео не увидела. Просто подростки докопались и хайпятся. А что, в суд кто-то подал на него? С чего такой кипиш?» — возмутилась Ксения.

Также Ксения уточнила, что девушки на видео — просто коллеги её мужа.

«Это он после концерта вместе с сотрудниками: администраторами и гримёрами. Ещё реквизитора я вижу на видео, никаких посторонних и незнакомых девушек», — добавила супруга Соколова.

Сам актёр пока никак не прокомментировал потасовку.