Москва, 11 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, сообщило 11 марта Министерство обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

Противник на данном направлении потерял за сутки до 180 военных, заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 80-й десантно-штурмовой, 33-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Раздоловка Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

ВС РФ также отразили атаку штурмовой группы бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). Противник потерял 10 единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две гаубицы Д-20. Кроме того, были уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Также 11 марта ведомство сообщило, что ВС РФ в минувшие сутки улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. На том же направлении был уничтожен ещё один танк Abrams. В течение суток российские войска поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников ВСУ. С начала проведения спецоперации было уничтожено более 15 тыс. беспилотников противника.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 10 марта, Конашенков сообщал, что потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 280 человек. Кроме того, были уничтожены танк, три боевые бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30 ВСУ, а также два склада боеприпасов противника. Российские войска в ходе активных боевых действий заняли более выгодные рубежи по переднему краю.