Москва, 11 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России с начала проведения спецоперации (СВО) уничтожили более 15 тыс. украинских беспилотников, сообщил 11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолётов, 267 вертолётов, 15 080 беспилотных летательных аппаратов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 428 танков и других боевых бронированных машин, 1237 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 608 единиц специальной военной автомобильной техники», — информировал он.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в преддверии выборов главы государства атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории России участились.

Так, 11 марта беспилотники ВСУ были сбиты в небе над Белгородской,Брянской и Орловской областями.

Кроме того, в ночь на 9 марта средства ПВО Вооружённых сил России сбили в общей сложности 47 беспилотников ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями, причём над последней сбили 41 украинский БПЛА.

На следующий день, 10 марта, российское военное ведомство сообщило об атаке объектов на территории Белгородской области. Также в этот день беспилотник был сбит в районе посёлка Форносово в Тосненском районе Ленинградской области и над территорией Новгородской области.