Москва, 11 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли более 140 бойцов на южнодонецком участке фронта. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 марта на брифинге.

Станислав Красильников / РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны у села Водяное в ДНР и посёлка Червоное в Запорожской области.

Противник потерял убитыми и ранеными свыше 140 бойцов. Кроме того, российские военные уничтожили восемь пикапов и буксируемое орудие М119 американского производства.

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